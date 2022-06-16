台北市高中國際課程論壇暨聯合畢典 16日線上舉行 80位畢業生獲證

北市政府教育局16日以線上模式辦理「2022臺北市高中國際課程論壇發表會暨聯合畢業典禮」及「臺北市高中國際課程招生說明會」。為鼓勵親師生瞭解本市國際教育及課程發展趨勢，論壇以「國際課程實踐與在地國際化」為主軸，首度與臺灣國際文創基金會(AICEE)合作，邀請教育局曾燦金局長與國內學者與進行沙龍座談。

與談內容從「全球」、「在地」與「數位」之觀點出發，結合108課綱「多元文化與國際理解」，鼓勵學生培養自我文化認同的信念，學習善用科技、資訊與各類媒體之能力，發展國際理解與多元文化價值觀，激盪臺北市發展國際教育的理念；另以學生為主體，由參與高中國際課程學校之學生，透過主題發表及專家學者即時回饋，促進學生自我反思及自我探索，精進課程學習之成效。

臺北市高中國際課程今年有80位畢業生，於論壇結束後，將辦理聯合畢業典禮，頒發參加證明給這些孩子們，象徵北市國際教育穩固扎根，展現國際課程的推動成果以及國際教育之蓬勃發展。此外，因應數位化時代，教育局於110學年度起結合區塊鏈技術與國際認可之電子證書平臺試辦合作，該平臺與美國加州柏克萊大學法學院、哈佛大學等知名大學合作，今年8月起高中國際課程畢業生可免費於電子證書平臺上瀏覽畢業證書及區塊鏈加密紀錄，運用區塊鏈不可竄改及永久保存的特性，為畢業生建立數位化學習歷程檔案，串起每個階段的學習軌跡。

臺北市教育局自106學年度起，首創公立高中辦理臺美雙聯國際課程，累計培育出3屆119位畢業生，至今已發展出3大類6軌高中國際課程，分為國際文憑（IB）、學分類及實驗班3大類，包含IB國際文憑課程、雙聯學制（臺美、臺加、臺日）、臺英國際大學預科課程（IFY）、校本特色國際課程、雙語實驗班及海外攬才子女專班等6軌，111學年預計有32所公私立高中職參與。讓更多的優秀學子踏上世界舞臺！