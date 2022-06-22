女星余思霆2017年參加國際中華小姐比賽獲得冠軍，雖後來在香港發展當主持人，其實是花蓮出生的台灣女孩，近年因為疫情她回到台灣拍攝旅遊節目，順道推廣家鄉旅遊。最近曬出多張和好友穿低胸辣裝遊高雄的辣照，引來網友大讚：「好兇」。

余思霆身材火辣。（圖／翻攝自yutingting94 IG）

余思霆前年回台拍攝旅遊節目《玩起來》卻因新冠肺炎疫情被滯留在台灣，跟香港男友朱敏瀚談起遠距離戀愛，去年余思霆秀出穿比基尼的爆乳照，還引來男友隔空吃醋，留言寫下：「天氣冷了，添衣囉。」笑翻眾人，後來她旋風回到香港，外界以為她是要跟男友相會，但其實是為了好友張詩欣的求婚驚喜。

余思霆當時表示跟張詩欣的男友陳家勝本來私下說好她去台灣3個月後就會回到香港，屆時要參加陳家勝的求婚派對，沒想到因為疫情拖延，說好的3個月變半年，最後變成1年，她覺得對好友過意不去，便努力申請回香港，這次回來香港余思霆最想念的不是男友朱敏瀚，而是好吃的茶餐廳跟遊樂園。

近日余思霆和一票好姊妹在高雄旅行，她寫下：「要找到那個可以在她們身邊，100%做自己、耍幼稚的她們，真的很難！但我找到了！」，照片中可見她和兩位好友都穿了超低胸上衣，露出圓弧事業線，讓粉絲大流鼻血，留言說：「霆霆是穿三點式最好看的女生，完美演繹」、「好凶呀妳」、「雖然我是女人，但也被你的body吸引了」。