傑尼斯人氣團體Hey! Say! JUMP最新單曲《 a r e a ／ 我要戀愛了 ／ 春玄鳥》，搭上夯劇《家政夫三田園》、《我的可愛已經快到有效期限！？》的主題曲，發行首周開出22.9萬張銷售成績，成為他們第32張Oricon公信榜周榜冠軍單曲，再次更新出道以來的冠軍單曲數紀錄。

此外，本月17日Hey! Say! JUMP更直播宣布開設官方IG，上傳了8位團員的團體照、拍立得濾鏡照、個人花絮照等，各種照片大放送，引發粉絲朝聖，截至目前已吸引超過48萬名粉絲追蹤。

近日，在YouTube頻道「Janinochannel」與「24小時電視」的合作企劃「想當面道歉的人」影片當中，山田涼介也自爆一段與韓星張根碩的意外往事。他告白曾經私下到過張根碩的韓國豪宅，還弄壞了對方家裡的廁所門。「因為門把設計特殊，借廁所的時候不知道怎麼開，不小心就把門把弄掉了」，緊張之下也沒跟張根碩道歉，直接插回去裝沒事。其他人問到進去之前張根碩有沒有提醒門把壞了，山田回應：「因為他講的是韓文我聽不懂。」引來現場一片笑聲。

Hey! Say! JUMP最新單曲《 a r e a ／ 我要戀愛了 ／ 春玄鳥》，是團體史上首次的3主打單曲，收錄包括日劇《家政夫三田園》主題曲〈a r e a〉，歌詞向每一位聽眾的內心提出疑問，配上懷舊旋律，令人印象深刻；山田涼介主演日劇《我的可愛已經快到有效期限！？》主題曲〈我要戀愛了〉，真切的歌詞傳遞出單戀的心酸；「Love All Play」動畫主題曲〈春玄鳥〉，由搖滾樂團sumika提供詞曲，清爽青春、速度感滿滿。三首主打，呈現三種截然不同的魅力。台壓四版於本周五正式發行。