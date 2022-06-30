近期選秀綜藝《乘風破浪》請來許多女星，各個臥虎藏龍，掀起無數話題，其中女星齊溪憑藉開場的舞蹈表演感動那英，讓那英在節目中直誇她舞蹈充滿情感，獲得許多嘉賓的欣賞。今（30）日男星王傳君突然上傳一則影片，內容是為齊溪加油，間接公開戀情，兩人之間似乎還有一個孩子，讓許多網友感到訝異。

女星齊溪畢業於舞蹈系，因出演舞台劇打開知名度，2012年參演電影《浮城謎事》，憑藉該電影拿下第49屆金馬獎最佳新演員獎，之後齊溪參演不少影視劇，不過作風相當低調。最近《乘風破浪》熱播，齊溪因為那英的高度賞識獲得關注，網友才發現齊溪2012曾和演員宋寧峰結婚，2019年時齊溪發文宣布離婚。

近日男演員王傳君參加綜藝《五十公里桃花塢》，上傳一則影片，開頭就表明「桃花塢為齊溪打CALL」，內容是《五十公里桃花塢》的節目嘉賓為齊溪加油打氣，王傳君本人也在影片最後現身，他面對鏡頭提到：「在這裡祝我家齊老師，在舞台上乘風破浪，我們在桃花塢給你加油」，疑似是公開宣布戀情，齊溪也在留言區回應，間接默認：「謝謝大家！在有風的地方就會收到桃花塢上空最溫暖的聲音～」

齊溪和王傳君兩人今年被拍到抱著孩子出行。（圖／微博）

該詞條立刻衝上文娛榜熱搜第一，不少網友都非常吃驚，且認為齊溪外貌條件非常好，卻和形象不羈的王傳君談戀愛，兩人過去曾在2019年被拍到疑似戀愛，今年5月20日再次被拍到一起現身長沙，當時懷裡還抱著一個小嬰兒，似乎隱婚生子，如今公開戀情，許多網友送上祝福。