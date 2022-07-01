家扶基金會今天舉行「第十任執行長就任典禮」，由社工處長周大堯接任，他表示，將秉持「落實在地化、服務精緻化」理念，帶領全體家扶同仁一步一腳印，以穩健步伐陪伴國內外逾12萬名弱勢兒童及其家庭迎向希望曙光。

家扶基金會執行長周大堯說，感謝歷任執行長的付出與貢獻，接下家扶執行長的職務，既是肯定也是承諾與責任的延續，未來將以「精實團隊管理」、「專精服務品質」、「深耕國際服務」及「數位永續經營」，4大經營方針帶領家扶基金會迎向新時代社會工作所帶來的挑戰。

周大堯指出，受疫情嚴重影響，家扶基金會逐步解決當前問題、深耕兒少服務；關注世代趨勢，實現數位力，提升團隊工作效率及募款成效，讓服務更具「在地化」及「適切性」，陪伴更多兒少及其家庭，邁向永續的服務精神。

家扶基金會董事長趙犁民表示，家扶在台深耕72年，是台灣人共有的溫暖記憶，周大堯來自基層，投身社工領域近30年，有守護孩子的初衷，歷經公開遴選、董事會票選後脫穎而出，對家扶而言不僅是執行長，更展現助人工作者的意義；周誓言再困難都要接住每一個需要幫助的孩子。

考量疫情狀況，典禮採實體、線上並行，台中市政府社會局副局長陳坤皇、元大金控暨元大文教基金會、維他露基金會，及正隆公司暨正隆關懷兒童基金會等，長期認同且支持家扶服務理念的愛心企業與工作夥伴共襄盛舉，與家扶同仁一同見證家扶基金會組織發展的重要時刻。