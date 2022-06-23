新竹市政府今天表示，市府攜手喜憨兒基金會，打造「濾掛咖啡包裝」課程，支持憨兒的技能教育，也透過教育培養一技之長，也學習融入社會。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，為讓身障者有更多學習機會、照顧更多元，攜手喜憨兒基金會桃竹事務所及在地企業「直達咖啡」，打造新型態「濾掛咖啡包裝」課程，更破以往身心障礙者僅是「受照顧對象」的日照服務框架。

副市長沈慧虹表示，課程更為身障者提供「易讀版」作業流程，培力憨兒手作能力，所得也將捐贈、或是作為憨兒的獎勵金，產生良善公益循環。

喜憨兒基金會桃竹事務所執行長顏鴻吉說，憨兒開始參與手作咖啡課程後，生活出現改變，也更有自信，也能從在工作中逐漸建立自信，學習獨立作業，也培養專業職能，實現自我價值。

竹市府說，市府與企業一起協助受照顧的身心障礙者，以創新方式，讓身障者的照顧服務，有更多元可能。（編輯：李錫璋）1110623