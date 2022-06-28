云辰文化基金會回饋社會，助力提昇國人文化藝術素養，今年首度攜手台灣歌仔戲瑰寶陳亞蘭女士所創立的臺北市歌仔戲推廣協會，本次與基金會合作推廣系列歌仔戲課程自06/04~06/26共計舉行10堂課程，課程內容以經典的歌仔戲曲調〈相依為命〉、〈望月詞〉，還有今年剛播出的《嘉慶君遊臺灣》宣傳曲〈台灣好〉為主軸，讓學員學習歌仔戲的唱腔與身段，學員也在課程中紛紛展現表演的天份，短短一個月就能掌握歌仔戲的「唱念做打」四大基本功。

歌仔戲一直是台灣盛行的本土傳統戲曲，但隨著1980年代末期，台灣娛樂趨於多元化，歌仔戲的榮景逐漸成為長輩們的回憶。參與體驗課程的學員表示，「以前都以為歌仔戲只是廟會的表演，實際上過課後才知道歌仔戲就是台灣的音樂劇，跟《獅子王》一樣都是能夠展現各地本土特色的一種藝術表演」。

臺北市歌仔戲推廣協會陳亞蘭理事長自成立協會以來，一直致力透過歌仔戲「傳承班」的創新與教學，讓更多民眾親近歌仔戲，串連起台灣各式世代的情感，本次協會與云辰文化基金會合作於06/04~6/26，舉行了10堂課程，課程從基礎的歌曲唱腔、念白、身段教學，陳亞蘭表示「無論行程再怎麼忙，都希望可以親自教導學生，此次也是從學員身上看到對歌仔戲詮釋，年輕的學員更能夠以音樂藝術的方式來理解歌仔戲。」云辰基金會希望透過這樣的互動讓學員能夠體會歌仔戲之美，並在未來有機會成為台灣傳統文化的推廣大使。

云辰文化基金不僅關注社會弱勢族群，成立以來已投入1500萬元多次投入社會公益，本次攜手臺北市歌仔戲推廣協會，希望透過歌仔戲在基金會內部的推廣教育作為起步，增進民眾的台灣鄉土文化美學素養，讓臺灣獨有文化在臺灣發光、被世界看見。