中央流行疫情指揮中心今年5月啟動自主回報疫調，因應疫情變化，指揮中心多次優化系統，6月起系統效率已符合預期，近9成確診者可於4小時內取得電子指定處所隔離通知書，但仍約有逾52萬名確診者未利用自主疫調，這些對象多為已傳簡訊但沒有回填資料者。

資訊組副組長龐一鳴表示，5月1日至6月16日止，國內確診總人數為302萬5267人，其中239萬5689名確診者（佔79.2%）已透過自主疫調系統取得電子指定處所隔離通知書、250萬9377名密切接觸者取得電子居家隔離通知書。

另數位新冠病毒健康證明系統亦有10萬4208名確診者（佔3.4%）取得補發電子指定處所隔離通知書、24萬2060名密切接觸者取得電子隔離證明。

龐一鳴表示，民眾到醫院就醫後以後，醫院會把資料傳給健保署、疾管署，民眾可以從健保署的APP快速得知自己是否感染，自主疫調系統也會發送簡訊連結提供民眾操作。目前自主疫調系統的開單率已有8成以上，前段時間自主回報系統出現亂象，造成地方政府的困擾，指揮中心後來也已經補強。

5月19日以前，高達73%的個案要等48小時才能取得電子通知書，但是經過優化，5月19日到月底，等待48小時的對象已減少，有63%都可在4小時內取得，6月開始則有近9成（87%）的民眾可在4小時內取得，效率已符合預期，但仍約有17.4%、52萬5370名確診者未利用自主疫調，這些對象多為已傳簡訊但沒有回填資料者，可能是手機號碼填寫錯誤，因此無法獲得後續相關電子化服務。

指揮中心說明，疫調相關資訊系統可簡化地方政府疫調、減輕開立紙本通知書等行政負擔，讓地方衛政人員優先安排中重症病患在醫院或集檢所等接受隔離治療。指揮中心呼籲確診民眾主動配合填寫確診個案自主回報疫調系統，填寫時提供正確手機號碼、隔離地址、生理狀況及同住家人等資料，以利疫調順利完成。