中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬認為，目前已可開始準備將新冠肺炎傳染病分類調降至第4類。（本報資料照）

新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增4.8萬例本土、73例境外移入個案，中央流行疫情指揮中心今透露近期已在討論調降新冠肺炎傳染病分類。專家認為，台灣面對Omicron BA.1、BA.2已有經驗，而BA.4、BA.5的症狀未比較嚴重，已可開始準備調降，比照流感，監測重症個案即可，通報的時間也可拉長至1周內。如此一來，輕症個案即可自由活動，將重心放在重症個案的監測、醫療照護上。

根據當前分類，新冠肺炎（嚴重特殊傳染性肺炎）屬第5類法定傳染病，須在24小時內通報，而第4類傳染病則包括24小時內通報的肉毒桿菌中毒、72小時內通報的李斯特菌症，以及1周內通報的流感併發重症等。

中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬認為，目前已可開始準備將新冠肺炎傳染病分類調降至第4類，由於台灣對BA.1、BA.2已有經驗，而BA.4、BA.5還沒有本土個案，但南非、日本的報告都顯示，這2種亞變異株雖然侵犯下呼吸道的機率較高，但症狀都沒有比較嚴重，致病性沒有想象中強，因此站在醫學專業立場，建議可比照流感，監測重症個案即可，通報的時間也可拉長至1周內。

黃高彬表示，新冠肺炎若比照流感的通報方式，輕症個案就不必再隔離，可正常生活、自由活動，將重心放在重症個案監測和醫療照護上。他直言，「其實我們都知道社區的黑數很多，到處都是確診者，很多人在街上走」，將重心放在重症個案更有效率。

至於降至第4類後，口服藥是否要納入健保？黃高彬認為，台灣目前真的需要吃藥的個案不多，可將高風險的、有一定年紀、有潛在疾病的人規定出來，若不符合規定則需自費用藥。除此之外，或許也可鼓勵私人保險去付費，就相對不會有問題。