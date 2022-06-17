新型變異株再度叩關！中央流行疫情指揮中心今天公布新增17例BA.4及BA.5境外移入個案，其中1例為BA.4、16例為BA.5，入境日期介於6月4日至12日。BA.5個案中首現兒童病例，為一名美國籍男童，6月9日自美國入境，無症狀確診。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，國內新增1例BA.4個案，自美國入境，16例BA.5個案分別來自美國（6例）、土耳其（2例），日本、匈牙利、南非、法國、英國、越南、泰國、新加坡各1例。其中國內首度出現兒童BA.5個案，為10歲以下男童，美國籍，6月9日自美國入境，無症狀確診，未曾接種疫苗，Ct值27。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出1株Omicron BA.4及16株Omicron BA.5，個案分別為13例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今(2022)年6月4日至6月12日。其中檢出Omicron BA.4個案為自美國移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(6例)、土耳其(2例)、日本、匈牙利、法國、南非、英國、泰國、越南及新加坡移入。

指揮中心說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；WHO於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4 及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。此外，近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙疫情快速回升，且英國、法國近期疫情回溫亦評估與BA.4 及BA.5傳播有關；鄰近國家中紐西蘭、澳洲、新加坡、韓國及日本均有社區感染病例，香港近日發現有BA.4或BA.5境外移入個案，部分曾具社區活動史，可能造成社區傳播風險。依現有研究顯示BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。

指揮中心再次呼籲，接種 COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，請民眾應儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。