最近一份以大陸知名傳染病學家張文宏領銜的研究報告官方疾控中心網頁上刊載，引起了媒體及輿論熱烈討論。這個臨床隨訪研究顯示，新冠病毒Omicron變種感染的重癥率極低，在33816名感染者當中只有22人發展為重症，重症率為0.065%。由於重症率極低，讓更多的民眾質疑「清零政策」的必要性，也因此受到國內外媒體的關注。不過在媒體報導後，該報告很快就被疾控中心網頁下架。

據陸媒報導，該研究對於相對健康的非高危人群來說，感染新冠病毒Omicron變種感染的重症率極低。即便是對60歲以上有慢性病的高危組，其重症率亦僅0.238%，至於對非高危組重症率則為0%。

該項研究納入33816名奧密克戎感染者，在輕症患者中，最常見的臨床表現是咳嗽咳痰、乏力以及發熱，症狀持續的中位時間為7天，平均核酸轉陰為6天。

報告指出，目前針對Omicron的研究提示，相較其他變異株，Omicron引起的症狀在大部分人群中更輕。但是，由於其超強傳播性，一個區域內大量人群感染，仍有可能對當地醫療資源造成擠兌。因此，目前急需準確評估Omicron在不同人群中的重症率，為未來防疫策略制定提供依據。

研究報告還說，自2022年2月末上海Omicron疫情暴發以來，截止6月17日，上海已有本土確診病例58101例，本土無症狀感染者591499例。上海所有診斷的無症狀、輕症或普通型患者均接受了集中治療，因此，此次上海疫情中的非重症患者的臨床表現、重症率及預後分析對於未來防疫決策也有著重要價值。

研究報告表示，相比於未進展為重症感染的患者，進展到重症的感染者平均年齡偏大、未接種疫苗比例更高。因此，必須更加關注脆弱人群，避免具有高危因素的非重症感染者進展到重症。

據悉，這項研究發表在6月18日的中國疾病預防控制中心英文版週報（CHINA CDC WEEKLY）上。《紐約時報》等海外媒體對相關報告進行了報導。不過目前在中國疾控中心的官方網頁上，已經找不到這篇週報和有關報告的內容。

大陸也有許多人對這項研究提出質疑，認為其研究對象全部選取非重症Omicron感染者的做法，報告標題很具有誤導性，只有仔細閱讀之後才能發現，原來這是一項針對“相對健康”人群的Omicron感染者研究，研究對象並不是「隨機挑選」，而是經過「精心挑選」。

張文宏在新冠疫情中聲名大噪，目前在新浪微博擁有422萬粉絲，但今年以來因為在防疫政策與中共官方並不同調，近3個月來再公開發表文章，他的微博動態最後一次更新是3月24日。