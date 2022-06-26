美國輝瑞公司（Pfizer）和德國生技公司BioNTech今天表示，他們針對Omicron改良的更新版追加劑疫苗，在對抗這個COVID-19變異株上產生更高的免疫反應。

路透社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）顧問群預定28日開會，討論今年秋季是否更新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；專家團表示，更新的疫苗可能會重新設計，用以對抗Omicron變異株。

輝瑞和BNT表示，一款針對去年冬天流行的Omicron亞型BA.1設計的疫苗，施打30和60微克劑量後，產生的中和抗體幾何平均效價（Geometric Mean Titer）分別增加13.5和19.6倍；而另一款是以BA.1疫苗混以原始疫苗，中和反應也可增加9.1和10.9倍。

兩家公司表示，他們對1234名56歲以上的受試者進行試驗而獲得這項結果。受試者對疫苗具有良好的耐受性。

他們說，初期實驗室研究顯示，兩支候選疫苗對近日流行的Omicron亞型BA.4和BA.5也有中和作用，但效果低於BA.1，相差大約3倍。兩家公司表示，這些追加劑對最近流行的變異株效果如何，他們將繼續收集更多的數據資料。

路透社報導，莫德納公司（Moderna）也針對BA.1重設計一款疫苗，並說更新版本對近來普遍的Omicron亞變種也有良好效果；莫德納正在推動計畫，申請主管部門核准。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110626