美國生技公司莫德納宣布，可望在今年秋季獲得授權的新COVID-19追加劑候選疫苗，在對抗Omicron最新亞型變異株時表現良好。

莫德納（Moderna）6月稍早宣布，這種所謂「二價」疫苗是針對原始COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒株和原始Omicron亞型變異株BA.1所研發。與最初名為Spikevax的COVID-19疫苗相較，新候選疫苗對這兩種病毒的抵抗力更強。

莫德納在一份臨床研究報告中說，新的追加劑對Omicron亞型變異株BA.4及BA.5也有很好的防護效果。這些亞變異株因逃避免疫能力增強，且傳染力更高，正逐漸成為主流病毒株。

這種二價追加劑在曾經染疫和從未感染者身上，都可引發對抗BA.4及BA.5的高濃度感染阻斷抗體。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）在聲明中說：「我們將盡快向監管機構提交相關數據，並準備自8月開始供應次世代二價追加劑，以避免Omicron亞變異株導致的SARS-CoV-2感染在秋季初期上升。」

在南非，儘管在先前的數波疫情和疫苗接種行動下，民眾普遍已有很高的免疫力，但該國4月、5月時仍備受當地首度發現的BA.4及BA.5疫情衝擊。