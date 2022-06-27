ACIP（預防接種諮詢委員會）今天上午召開專家會議，同意多項疫苗接種建議，包含六個月至五歲、五至十一歲追加劑、邊境防疫人員第四劑、以及Novavax疫苗使用，不過實際上路時程尚未公布。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，ACIP今天上午的專家會議中，考量到國內疫情仍然處在社區流行階段，建議六個月至五歲幼童接種莫德納疫苗，以降低染疫後重症與死亡風險，建議接種兩劑基礎劑，兩劑間隔應達四至八周以上。

五至十一歲兒童方面，專家也同意開放免疫不全及免疫力低下，且病情穩定者接種基礎加強劑，接種時應與第二劑間隔二十八天；非上述條件者，則建議於滿五個月後接種追加劑。

此外，ACIP今天也討論機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，建議接種第二次追加劑，與前一劑應間隔五個月以上。

至於即將抵台的Novavax疫苗，ACIP專家也建議可使用於18歲以上民眾，作為基礎劑、基礎加強劑，或是第一次、第二次追加劑都可以，且可與其他廠牌疫苗交互使用。