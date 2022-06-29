新冠肺炎疫情趨緩，各國近期雖受Omicron亞變異株BA.4、BA.5不同程度的影響，但發生率、死亡率都未像過去BA.1、BA.2時代那麼高。公衛學者預估，台灣的情況類似紐西蘭、新加坡，屬於高峰流行感染率低、地方流行感染率較高的國家，若接下來未出現新一波大流行，6月26日以後，解封指數會降至0.5以下，地方流行時代已來臨。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，今年初開始，全球出現BA.1、BA.2的「雙胞胎」大流行，各國流行的高點不一，隨著疫情下降，BA.4、BA.5出現後，大家也關心是否會出現「第3胞胎」的流行，這取決於追加劑施打的效力是否足夠避免產生流行高峰、減少對中重症的影響。

陳秀熙表示，全球六大洲受亞變異株的影響不一樣，產生的高峰型態也不一樣，但共同點在於，在BA.4、BA.5出現後，發生率、死亡率都沒有像BA.1、BA.2的時代那麼高，確診數僅微微增加、重症死亡也沒有增加，這都支持了地方流行時代的來臨。

面對疫情從大流行走入地方流行，陳秀熙表示有5大關鍵，包含「社區免疫保護」 防火牆、「追加劑及次世代疫苗」防疫、「新型變種病毒交叉免疫保護」 防疫及監測，如BA.4、BA.5防疫及監測、「抗病毒藥物及醫療照護」治療及照護、「中重症監視」社區流感化監測。

目前台灣20～49歲年輕族群的免疫防火牆已達75％，是免疫保護的火車頭，其次是50～69歲54％、0～19歲46％，而70歲以上只有45％，需靠年輕族群的防火牆保護。昨中央流行疫情指揮中心表示，首批50多萬劑Novavax疫苗預計本月底抵台，有望在7月7日開打。陳秀熙說，該疫苗可作為基礎劑、加強劑、追加劑，特別針對未施打疫苗者及高危險群進行施打。

各國依Omicron流行高峰每日感染率、地方流行每日感染率，可分為3類，其中台灣與新加坡、澳洲、紐西蘭都屬於高峰流行感染低、地方流行感染率較高的國家，預估進入地方流行後每日感染率約為0.10～0.12％，台灣為0.12％，6月底地方流行開始後，北北基桃單日新增個案為0.11％、竹竹苗宜花東為0.10％、中南高彰為0.12％、投雲嘉屏0.09％。6月26日後，如沒有新一波的大流行，解封指數預測會降至0.5，地方流行時代來臨，可維持新常態生活，讓醫療能量恢復正常，避免太多超額死亡出現。

陳秀熙認為，台灣可考慮將新冠肺炎由第5類法定傳染病轉為第4類，即較為軟性的、以流感監測為基礎的防疫。台北醫學大學教授陳立昇表示，「流感化」監測可依疾病嚴重程度來設計監測方式，在輕症監測方面可以基層或定點醫師門診個案，利用系統抽樣方式做檢測，對於嚴重急性呼吸道個案，則可針對住院個案進行監測。