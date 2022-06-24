美國疾病管制暨預防中心（CDC）顧問今天一致支持，建議對6至17歲孩童與青少年使用莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

路透社報導，美國疾管中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）預料很快會正式同意相關建議，讓美國政府開始對上述年齡層接種莫德納疫苗。

換言之，兩種mRNA疫苗都將開放給所有年紀在6個月以上的美國人接種。

輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗已開放讓美國十幾歲青少年接種超過一年，並自去年10月起獲准給5至11歲孩童施打。

莫德納疫苗劑量高於BNT疫苗，且有心臟發炎機率可能更高的疑慮，主要影響對象為年輕男性。

CDC上週表示，美國近期數據顯示，雖然在數字上，莫德納疫苗的心肌炎（myocarditis）及心包膜炎（pericarditis）發生率較高，但相關發現不具統計顯著性。（譯者：楊昭彥）1110624