中重症+281！新增4歲女童腦炎亡 9歲童染疫1個月後確診MIS-C

國內今新增中重症個案281例，其中150例中症、131例重症，重症個案中包括一例9歲男童為MIS-C，5月19日確診，當時發燒3天，約一個月後，6月15日高燒40.5度，之後6月18日到急診，檢查血壓偏低，發炎指數、心臟酵素、凝血功能異常，懷疑是MIS-C收住小兒加護病房。

羅一鈞說明，男童於5月19日確診，當時發燒3天，合併鼻塞、頭痛，6月15日高燒40.5度，伴隨頭痛、輕微咳嗽、頸部腫痛，6月16日出現結膜炎，家人帶往診所求診，服用退燒藥但仍持續發燒，6月17日出現嘔吐、食慾活力下降，6月18日到急診，檢查血壓偏低，發炎指數、心臟酵素、凝血功能異常，因懷疑MIS-C收住小兒加護病房，使用類固醇、免疫球蛋白、阿斯匹靈治療，6月21日轉出加護病房至一般病房，病況穩定。

據統計，目前國內累計66例兒童重症個案，分別為腦炎21例、肺炎15例、哮吼7例、敗血症3例、家中死亡5例、兒童多系統發炎症候群（MIS-C）13例、共病2例，其中19例死亡。