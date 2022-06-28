幼兒使用上咽快篩試劑採檢，很不舒服且有恐懼感，因此，南投縣長林明溱指示採購1萬2000劑唾液型快篩試劑，28日依幼兒人數比例，配發到全縣191所公私立幼兒園，守護幼兒健康。

唾液型新冠肺炎快篩試劑，已全數到貨，林明溱到南投市發放首批試劑給貝斯特及南投附幼師生，也見證小朋友使用唾液型快篩採檢的便利與安全，看到受試小朋友驗出「一條線」陰性反應，他也貼心提醒小朋友將試劑結果，帶回去給爸爸媽媽看，請他們安心。

林明溱表示，新購唾液型快篩將迅速配發到191所公私立幼兒園，可以提高篩檢效率，也請家長配合防疫；南投縣幼兒教育學會理事長黃鳳英，代表幼兒園師生，感謝林明溱和縣府守護小小朋友的決心和行動力。

教育處指出，近期屢見兒童染疫的中、重症及死亡案例，且有多例染疫幼兒出現腦炎，尤其未滿5歲幼兒無法接種COVID-19疫苗，染疫風險高，讓家長憂心，當幼兒出現症狀或被匡列需快篩時，使用市面上鼻咽快篩試劑，大部分幼兒極度抗拒，採檢困難，也影響準確度。

因此，教育處緊急採購唾液型快篩讓幼兒使用，不僅減輕幼兒排斥感，讓孩子免於恐懼，早期診斷並盡早給予藥物治療，達到快速篩檢目的。

教育處表示，由於市面上唾液型快篩供不應求，顯示唾液快篩對於家有幼兒的家長確有急迫需求，此次縣府自籌經費採購的唾液型快篩試劑，將依幼兒園幼兒人數比例分配使用，剩餘試劑存放於防疫物資發放中心學校，以因應後續需求，強化校園防疫安全。