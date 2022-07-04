各鄉鎮確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

確診趨勢圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天4日新增新冠肺炎本土確診619例，其中男性284人、女性335人，年齡分布1歲以下至97歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例7萬4952人，人口占比確診率達14％。

衛生局長張蕊仙表示，今天確診數較上周同期間確診數下降22％，且確診數低於10人以下有7鄉鎮，其中獅潭鄉無確診個案，不過仍提醒民眾防疫不可鬆懈。

另外，快篩呈陽性時，建議依個人居住地及意願，以電話聯繫及預約本縣60家醫療院所視訊時間，先採視訊診療完成確診評估，再由視訊診療院所線上通報程序。

確診時如有流鼻水、咳嗽、喉嚨疼痛等症狀，可透過視訊醫療就醫，並依個別症狀開立藥物，輕症確診者，使用症狀治療藥物，緩解不適症狀，平安度過居家照護期。

縣長徐耀昌呼籲鄉親，疫情趨緩，民眾防疫守護仍不可輕忽，持續戴口罩、勤洗手、避免不必要群聚、保持輕鬆心情和維持正常作息、接種完整劑次疫苗，仍是預防染疫最好的保護方式。

他說，目前本縣各類新冠疫苗供應充足，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，請符合相關資格民眾儘速向各合約院所預約後施打，以維護自身及家人健康。