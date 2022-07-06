一項發表於英國醫學期刊(BMJ)的論文指出，英國一名男子每天狂嗑20顆維他命，包括比平均攝取量高出數百倍的維生素D，導致他出現嘔吐、抽筋、腹痛等症狀差點丟了小命。

據美國有線電視新聞網（CNN）、澳洲廣播公司報導，匿名男子起初從電視賣藥節目得知訊息，便私下請了營養師配藥，在沒有醫師處方用藥許可下，開始服用超過20種維生素（Vitamin），每天照三餐吞下150,000國際單位(IU)的維生素D，相當於每日標準用量的400倍。卻在一個月內接連出現嘔吐、下腹疼痛、推抽筋、耳鳴等症狀。停藥後情況未好轉，就醫時被診斷出腎臟功能異常，罹患「維生素D過多症」(hypervitaminosis D)，即維生素D中毒，此時他已掉了將近12.7公斤。

國家衛生院(NIH)數據指出，建議69歲以下的成年人每日攝取600 (IU)的維生素D；70歲(含)以上的長者則增加至每日800 (IU)的劑量。

維生素D是一種脂溶性維他命，事實上，它的存在幫助腸道吸收鈣，否則身體無法主動進行。想像它猶如防護罩，能夠提升免疫功能、腦細胞活動以及肌肉方面的機能。

血液中的鈣含量高於正常水平時會引發維生素D過多症，進而削弱骨骼、產生腎結石，還可能干擾心臟、大腦的運作。其他明顯症狀像是嗜睡、憂鬱，嚴重的話恐出現昏迷、心律不整、血壓上升、腎功能衰竭，視覺、聽覺受到影響。

平時只要待在室外，暴露陽光下身體即能產生足夠的維生素D。報導引述美國兒科學會(AAP)的說法，稱夏季時成年人只要穿泳衣外出10-15分鐘，身體會產生10,000-20,000(IU)的維生素D3。此外，牛奶、乳酪、雞蛋、穀類食品、鮭魚等食物皆含有豐富維生素D，因此建議尚在發育的青少年不需額外吃補品。