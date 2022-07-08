廣運(6125)集團旗下太極(4934)為引進策略性投資人，董事會日前決議放棄認購子公司盛新材料現金增資案，預計增資後，公司持股比由原先的55.41%，下降至47.7%，仍具控制權。

目前太極生產基地集中於越南河內，主要產品為單晶166電池片，設備產能850MW，受惠全球減碳及大陸限電議題，目前接單能見度高。太極(4934)自2018年底開始投入SiC研發領域，並正式於2020年與母公司廣運(6125)一起合資正式成立盛新往自行獨立上市櫃掛牌方向。太極昆山廠去年公告處分部份不動產，預計可以在下半年完成交易，可以認列約1.6億元業外處分利益。

太極(4934)股本22.5億元，廣運(6125)持股為27.2%。盛新材料為台廠少數從事碳化矽(SiC)基板的生產業者，產品涵蓋4至6吋的導電型(N型)及半絕緣型(SI型)基板，隨著電動車市場蓬勃發展，碳化矽功率元件需求大增，盛新也成為市場關注焦點。盛新著手擴充產能，目前共16台長晶爐，月產能為400片，未來將發展8吋技術，設備也朝自行研發。