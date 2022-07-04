7月台指期今日開盤上漲61點，為14236點，金融期、電子期攜手開高。

永豐期貨指出，台指期上週五下跌449點至14175點。價差方面，台指期逆價差縮至-168.08點，電子期逆價差擴至-8.42點，金融期逆價差縮至-27.78點。現貨部分，三大法人賣超62.34億元。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少80口至-12448口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2803口至-15293口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加924口至-13434口。

永豐期貨指出，整體來看，近期受到融資多殺多賣壓及國際利空因素干擾，台股以長黑K再探底，投資人恐慌氛圍濃厚，雖然近期短線跌幅較深，但此時止跌訊號尚未浮現，不建議貿然猜底做多。

永豐期貨表示，整體來看，台股今日以上影線紅K大漲，收復五日均線，且KD指標轉為低檔黃金交叉向上，短線指數有望在此區震盪打底，若美股持續轉強，將有助台股延續反彈行情。