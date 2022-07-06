屏東農夫黃穎（右）種金銀花聞名，疫情間不少藥商找上門談合作，但他拒絕並不惜成本將花乾燥處理後直接賣給消費者。（謝佳潾攝）

屏東農夫黃穎（右）種金銀花聞名，疫情間不少藥商找上門談合作，但他拒絕並不惜成本將花乾燥處理後直接賣給消費者。（謝佳潾攝）

屏東農夫黃穎種金銀花聞名，疫情間不少藥商找上門談合作，但他拒絕並暫停供鮮花給盤商，不惜成本將花乾燥處理後直接賣給消費者泡防疫茶，1斤因此少賺1、200元卻甘之如飴幫到更多人，在供不應求下堅持讓確診者先取貨。

據《本草綱目》記載，金銀花是天然抗生素，對肺部有一定益處，所以當新冠肺炎爆發時，金銀花也隨之爆紅，屏東專門金銀花的農夫黃穎也因此接到不少藥商談合作，不過黃穎放棄賺大錢的機會，還一改之前的銷售模式，不惜成本要幫助更多人。

黃穎指出，他之前都是大量鮮花直接賣給盤商或是生技公司，無需加工很符合成本效益，但今年初疫情再起後，陸續有一般消費者從網路上找到他要買金銀花，且這樣的需求愈來愈多，隨後他決定暫停供應盤商鮮花，全心投入一般消費者的需求。

為此，黃穎暫停出售鮮花，改將花乾燥處理後賣給消費者泡防疫茶，黃穎說，乾燥處理至少要花2天工，在整體作業上增加不少成本，而以利潤來看，1斤乾燥金銀花比鮮花少賺1、200元，完全不符成本效益，但唯有如此才能真正幫到人。

黃穎說，金銀花雖好生長，但遇上雨害產量會銳減，加上需求量實在太多，而他5公頃的產量有限，2月起已開始供不應求，所以後期每人限購2包，且以確診者優先，而期間雖有不少藥商找他合作，但考量若無長期契作根本幫不到農民，也無法幫到有急切需要的人，因此婉拒。

此後，向黃穎買金銀花的客群遍及全台甚至離島，回購率高達8成，不少消費者回饋稱，金銀花防疫茶緩解不少不適症狀，尤其是降低喉嚨疼痛感，也有消費者央求能不能多買一點，想替周遭還沒確診的親友備貨防疫。

黃穎笑稱，他種金銀花種了20年，前10年是一毛錢也沒賺到，他苦訪業者合作都因進口金銀花較便宜而遭拒，若不是因為賺到健康，他也不知道能不能撐下去，而今疫情爆發、角色也互換，他變成被找合作的那個人，算是苦盡甘來，但最重要的是，他看到金銀花在台灣的發展性。