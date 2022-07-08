會員經濟正夯！家樂福鼓勵消費者成為會員，享受各項獨家厚禮，申辦會員不需任何費用，且申辦當下馬上生效，可享受不定期的各種會員專屬福利，包括消費享有家樂福商品超值會員價、多項商品買一送一、第二件5折、不限消費金額享加價購、消費滿額獲得現金折價券等優惠。

各家賣場、品牌紛紛使出渾身解數要讓消費者「黏條條」。瞄準忙碌又精明的時下消費者，不但要能滿足日常購物需求，還要買得划算、常常提供優惠福利，更要會員APP結合集點、儲值、支付、會員載具等多功能，方便又實用…這樣盤點下來，加入哪家會員最值得？答案就是：免年費、點數終生有效的家樂福會員。

家樂福指出，會員消費累積點數完全沒有門檻，就算只消費1元都能累積成紅利點數，不管是買今晚追劇要喝的紅酒、三餐的備料準備，全家人明天的早餐、晚上宵夜不可或缺的零食和飲料、毛小孩必備的寵物用品…通通都能1元1點、點數變現金。300點紅利點數直接折抵1元且折抵無上限，更重要的是，每年只要消費1次，會員紅利點數「終身有效」，非常容易達到。

家樂福商品以種類齊全、物超所值著稱，能滿足各式各樣消費者的需求，不僅如此，每檔DM還會推出百種精選商品，購買指定商品紅利點數倍數送，讓消費者快速累積紅利點數，敲敲計算機相當於折扣再加碼，更別說不定期舉辦的各種紅利點數活動，這些點數記錄全都會顯示在家樂福APP中，消費後能立刻在首頁看到自己累積多少點數及可折抵的金額，每次消費就宛如在家樂福撲滿中幫自己存錢，幸福感滿滿。

除了以上福利，不定時推出的會員專屬活動更是讓人驚喜連連！家樂福會員在每月指定日(7／7、8／8、9／9、10／10、11／11、12／12)，當日消費滿額可免費兌換限量的當季實用禮，例如夏季檔期的雪糕模具、涼感冰晶坐墊…，好康贈品數量有限、贈完為止。

以往每次推出都大受歡迎的會員集點活動，過去要一張一張把貼紙貼在集點卡上，一不小心還會弄丟集點貼紙，如今已整合至家樂福APP轉變成電子集章，會員消費後可直接在家樂福APP中確認跟兌換想要的商品，環保又方便。最新活動星際大戰系列「萌寵星世界」，家有毛小孩及星戰迷絕對不容錯過，現在就加入家樂福會員，享受方便又划算的全方位購生活。

網友也認為一定要加入家樂福會員，「每月都期待會員日！上次的冰棒模具很實用。」「阿福能逛能玩能吃能喝APP又好用，假日必去。」「每次打開APP看到點數滿滿就很爽，換算可折抵的金額心情就更爽。」