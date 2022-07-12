全球通膨來臨，統一(1216)集團董事長羅智先感嘆說，自已從業這麼久以來，沒看過情形這麼嚴峻過，去年和今年景氣非常非常非常的有壓力，更糟糕的是還沒看到結束！至於原物料，他直言，看不出價格有回檔的機率！

羅智先指出，2008的金融海嘯都沒這麼嚴重，今年通膨、疫情、戰爭等因素全部絞在一起，這些因素沒有一個是我們可以掌握的，這都是破壞穩定的因素，憑良心講接下來不知道怎麼看，外界大家都在擔心，在這種預期下反而會變得很嚴峻，這實在很沉重，真的沒看過這麼讓人沮喪的情形，特別是疫情。

在原物料價格方面，羅智先說，看不出有回檔的機會！全球天候每年都破紀錄的不正常，很難期望未來會回歸正常，目前又有戰爭，這代表了很多東西都會斷鏈，即使未來要恢復，公路、鐵路和港口要重新啟動也還需要一段時間，原物料沒有回檔的機會。

全世界財富分配情形的矛盾越來越嚴重，它是一個相對的情形，羅智先說，在市場穩定時，可以分成上中下的階層，這並沒有絕對好與不好的情形，如LV和沃爾瑪都做得很好，但現階段中階層是越來越萎縮。他說，大家當然都喜歡漲價，但是調漲價格後能否會被消費者接受，若不能接受反而會被擠出去，對消費者而言只要漲價心裡就不開心，預期能漲價的就是原料如石油、煤等等，被擠壓到的都是中間和業者。

至於誠品信義店原址未來如何規畫，羅智先說，房客還在正常營運中，房東也改變了，實在不方便談論任何事情。另外，家樂福的事情大家都很關心，但統一在這件事情上是關係人也是合資伙伴，更是不方便來談論。