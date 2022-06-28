中重症個案比例。（圖／指揮中心提供）

國內新冠疫情仍持續在高檔震盪，今天增180例中重症、103例死亡個案，其中包含一例一歲兒童傳出MIS-C，為目前最年幼的MIS-C個案。指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增個案較多是因周末效應，不過若拿上周二的確診人數來看，今天較上周降低21％，現在每周疫情也以8萬例的速度下降。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，103例死亡個案中，有一例30多歲男性，曾接種過3劑疫苗，本身有肝硬化、慢性腎病等多重慢性病史，5月19日發病出現呼吸喘，隔日到醫院PCR確診，收治於加護病房，當時出現細菌性肺炎，併呼吸衰竭，曾使用瑞德西韋，後因多重慢性疾病與肺炎，於6月24日過世。

此外，兒童重症個案今新增一例MIS-C個案，為一名1歲男童，於5月28日確診，6月17日開始發燒，嘴唇變紅，並出現紅疹與腹瀉症狀，6月20日到急診就醫，抽血後發現發炎指數與血栓因子異常，確診為MIS-C，照心臟超音波發現輕微冠狀動脈擴大，使用免疫球蛋白與類固醇治療後已於6月27日出院。

截至目前累積70例兒童重症，包含20例死亡，兒童重症中分別為腦炎21例、肺炎15例、敗血症3例、哮吼8例、家中死亡6例、MIS-C 15例、其他共病2例。