PINK FUN日前拍攝新歌MV，團員們開心秀出青春活力。（索尼音樂提供）

PINK FUN近來釋出全新卡帶寫真EP《可以呀 Kya》，日前拍攝第二波主打歌〈你讓我發芬〉MV，她們拍攝身穿極短真理褲，團員們秀出一雙辣腿，從畫面中，看似屁股蛋快掉出來，造型性感，更將8位成員從選秀以來一起打拼的閨蜜之情融入歌曲中，她們笑說：「就是『你真的有夠煩，但我還是超愛你』的這種感覺。」

她們MV延續首波主打〈可以呀 Kya〉MV劇情，二次元世界中的攝魂怪獸，闖入現實世界中，將PINK FUN困在怪獸的世界裡，與她們進行拔河、問答和排球比賽，讓她們深陷苦戰，屢屢敗戰，不過最後的結局竟然出乎意料的神展開，PINK FUN笑說：「請大家期待一下結局。」

PINK FUN〈你讓我發芬〉描寫外人永遠無法理解閨蜜之情，到底為何能今天吵架、明天大笑？每天嫌棄對方太黏人，但分離太遠又想念彼此，PINK FUN說：「這首歌是說明我們姊妹情深，『發芬』的意思是我很愛你，但又覺得你好煩喔。」

8位團員將從選秀生存戰一路走來，共同經歷許多高潮低谷，看見彼此最真實的樣貌，還依然愛著對方，趣稱上輩子一定是結了「孽緣」，這輩子才會組團做閨蜜的心情唱入歌曲中。

PINK FUN於8月6日在台北CORNER MAX舉辦PINK FUN全台唯一見面會「我們一起發芬」，於21日中午開始售票。見面會上除了大家熟悉的舞蹈驗收外，團員們將挑戰個人分組表演，展現不同以往的才華和魅力。