P. LEAGUE+ 在24日公佈2021-22年賽季年度MVP、年度洋將、年度第一隊及年度第二隊，新北國王「禁衛軍士官長」楊敬敏、新竹街口攻城獅「禁區神獸」辛巴（Singh Bhullar）都繳出令人驚豔的攻守數據，分別拿下本季年度MVP及年度洋將。

楊敬敏本季轉戰新北國王，總計出賽29場，平均21.2分為本土球員最高（聯盟排名第5），也是聯盟唯一一位平均得分突破20大關的本土球員，其中03/13楊敬敏更是單場攻下39分追平聯盟本土球員個人單場得分紀錄。已經38歲的楊敬敏每場比賽以身作則，帶領新北國王的年輕球員，在球隊成軍第一年就闖進季後賽，如此優異的表現獲得記者及球迷的肯定，在29張選票（包含球迷的2張選票）拿下27張5分、以總分138分獲選年度MVP。

辛巴本季加盟新竹街口攻城獅，高壯的身材便為球隊禁區的攻守兩端帶來實質幫助，平均每場26.3分20.8籃板讓他拿下得分及籃板雙冠王，本季出賽27場有8場得分、籃板來到「30-20」，其中04/17攻下史詩級數據的50分32籃板更創下聯盟個人單場得分紀錄。辛巴強大的宰制能力，除了幫助新竹街口攻城獅戰績大躍進成為本季例行賽第一，也幫助他在年度洋將選票中，29張選票（包含球迷的2張選票）拿下28張5分、以總分141分獲選年度洋將。

在年度第一隊方面，前場由楊敬敏、辛巴領軍，加上本季加盟高雄鋼鐵人、平均16.3分（本土第2高）的呂政儒，搭配後場有本季聯盟助攻王、新北國王的李愷諺以及本季聯盟抄截王、高雄鋼鐵人的陳又瑋，華麗的組合在攻防兩端都非常有看頭。

而本季新設的年度第二隊，則由年度防守球員、新北國王的湯瑪士（Thomas Welsh）領軍，前場還有年度進步獎得主、福爾摩沙台新夢想家的錢肯尼，以及年度人氣王、臺北富邦勇士的林志傑；後場則有年度第六人、桃園領航猿的盧峻翔，以及同時入選年度防守第一隊、新竹街口攻城獅的高國豪。

PLG年度第一隊及年度第二隊，球員入選資格均為本季例行賽出賽至少 20 場之各隊球員，球隊組成可以是「前場3人與後場2人」或「前場2人與後場3人」，其中每隊洋將僅可選擇1名球員。此外，年度MVP及年度洋將必須列入年度第一隊。

PLG 2021-22賽季年度MVP及年度洋將，票選方面本季依舊開放球迷投票參與，而球迷投票結果將算成2張選票，和籃球記者聯誼會成員的選票一起計算，最後決定年度MVP及年度洋將的人選。

PLG年度第一隊陣容。(PLG提供)