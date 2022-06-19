P. LEAGUE+總冠軍系列戰台北富邦勇士繼23日主場首戰邀請電音女神「姐姐」謝金燕打頭陣、擔任開場表演嘉賓，25日將由金曲歌王蕭煌奇接力登場開唱。
蕭煌奇今年適逢出道20週年，至今發表超過240首暢銷金曲，是國台語雙聲帶創作歌手代表。曾9度入圍金曲獎，奪下4座金曲台語歌王，堪稱樂壇含金量最高的男歌手，並有望在7月第33屆金曲獎力拼第五座歌王續寫傳奇。
而金曲歌王蕭煌奇，除了擁有音樂天賦，更是運動奇才！年少時熱愛運動，即使視力僅剩0.1，仍時常上場打籃球。後來視力下降，轉投入練柔道，年僅18歲代表台灣參與帕運柔道賽事就摘下銅牌的佳績，是「唱」、「動」俱佳的兩棲藝人。
25日關鍵PLG總冠軍賽Game 4在勇士主場，金曲歌王蕭煌奇將首次踏上籃球場表演，帶來膾炙人口的歌曲。期待樂壇含金量最高的歌王，能為勇士助一臂之力，在重要的第4戰拿下勝利！
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