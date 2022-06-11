苗栗縣竹南國中前身為中港尋常小學，1935年日本人興建1座禮堂供下雨集會運動使用，名為尋常小學堂，歷經時代演變，小學堂早已破舊不堪，校方爭取經費活化整修，月前成功讓小學堂重生，重修工程請來多名國內老匠師，還原當時日本匠師的精密巧藝，像是不用卡榫可以隨意升降的窗戶，以石灰加上麻布攪拌塗抹復原的白石灰牆，都讓小學堂擁有歷史及工藝上不凡價值。
竹南鎮竹南國中前身是日據時代建置的竹南郡竹南尋常小學校，1914年創校初期名為中港尋常小學校，專供日本學童就讀，1922年改制為竹南尋常高等小學校後，才不分日、台學童都可就讀，1935年，為了下雨天方便學生仍能活動，興建學校小禮堂，遂以尋常小學堂為名，苗栗縣政府於2010年將小學堂列為歷史建築。
尋常小學堂是1棟廣間式的大型集會建築，屋架是西式芬克式鋼製桁架，屋頂為二坡水的屋面，外牆是磚造，以石灰塗抹內部牆壁，外牆自窗台以下，則以抿石子牆面，內部地面原為磨石子地板，其間曾改用磁磚地板，在這次復建工程，全部改為最原始的磨石子地板，以接近原本建築風貌。
尋常小學堂因在日據時代所建，因此，在禮堂最內側設有1座奉安室，用來供奉日本天皇照片，國民政府來台後，將奉安室拆除，並且新築牆面遮掩原空間，這次整修特地將原始奉安室空間恢復，改成校史陳列館。
尋常小學堂隨著校史演進，多次轉變用途，但原始結構依然存在，只是有部分窗戶牆面已經損壞，校方希望全力保存這難得的歷史建築，從2016年起擬具整修計畫，獲得中央及苗栗縣政府同意補助撥款共1100萬元整修，至今年3月完工。
在整修工程中，承包商特別聘請多名國內知名泥作、木作的老匠師來負責整修，其中最具特色的，像是環繞小學堂四周牆面的大型木製窗戶，窗戶是採上下開啟，但窗邊並無卡榫固定，而是採用隱藏式的銅製平衡錘來控制固定窗戶，可以任意上下推至任何位置停住，平衡錘是隱藏在窗檯兩側牆壁內，從外觀根本看不出來，設計之精巧，令人稱讚。
2次大戰末期，日軍資源短缺，將銅製平衡錘等金屬零件全部拆下去煉製武器彈藥，木窗有很長一段時間失去原有隨意開啟的功能，經由曾經參加鹿港龍山寺整修的小木作名師洪順和研究復原整修，完整地回復木窗任意開啟功能。並將原已腐朽的木製窗框，全部依照原始模樣，以檜木修復，宛如當年新蓋好時的模樣。
小學堂周邊粉牆原本就是石灰壁，復原工程請來泥作老匠師蔡德瑞，以石灰混合麻料材質，經過時間置放轉變後，以手工一一塗抹牆面，乾躁後即成潔淨白色，與原始牆面無異。外牆抿石子牆面，也略作修補，但保持部分舊有裂縫，以保存小學堂在時代演變中的存記。
小學堂整修完工，讓竹南國中全體師雀躍不已，校長郭芳江為賦了重生後的尋常小學堂新任務，決定在小學堂舉辦「美學竹南」的學生成果展，讓各界可以在校內最富歷史意義的小學堂中，展示現今學生的學習成果，更別具傳承意義。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。