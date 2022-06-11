苗栗縣竹南國中校內日據時代留下的歷史建築尋常小學堂，已在月前整修完工。（謝明俊攝）

竹南國中尋常小學堂舊時模樣。（謝明俊翻攝）

竹南國中尋常小學堂的木窗靠著隱藏在牆壁內的平衡錘來控制停止位置，可以隨意上下。（謝明俊攝）

日據時代新建尋常小學堂時所用的鋼桁，仍然堅固。（謝明俊攝）

竹南國中尋堂小學堂原有奉安室，整修後已改成校史室。（謝明俊攝）

竹南國中尋常小學堂整修工程，回復最原始的磨石子地板。（謝明俊攝）

竹南國中尋常小學堂的大型木窗非簡潔大方。（謝明俊攝）

竹南國中尋堂小學堂外牆抿子石牆面略作修補，保存原有面貌。（謝明俊攝）

竹南國中校長郭芳江決定在整修完畢的尋常小學堂內舉辦學生成果展。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南國中前身為中港尋常小學，1935年日本人興建1座禮堂供下雨集會運動使用，名為尋常小學堂，歷經時代演變，小學堂早已破舊不堪，校方爭取經費活化整修，月前成功讓小學堂重生，重修工程請來多名國內老匠師，還原當時日本匠師的精密巧藝，像是不用卡榫可以隨意升降的窗戶，以石灰加上麻布攪拌塗抹復原的白石灰牆，都讓小學堂擁有歷史及工藝上不凡價值。

竹南鎮竹南國中前身是日據時代建置的竹南郡竹南尋常小學校，1914年創校初期名為中港尋常小學校，專供日本學童就讀，1922年改制為竹南尋常高等小學校後，才不分日、台學童都可就讀，1935年，為了下雨天方便學生仍能活動，興建學校小禮堂，遂以尋常小學堂為名，苗栗縣政府於2010年將小學堂列為歷史建築。

尋常小學堂是1棟廣間式的大型集會建築，屋架是西式芬克式鋼製桁架，屋頂為二坡水的屋面，外牆是磚造，以石灰塗抹內部牆壁，外牆自窗台以下，則以抿石子牆面，內部地面原為磨石子地板，其間曾改用磁磚地板，在這次復建工程，全部改為最原始的磨石子地板，以接近原本建築風貌。

尋常小學堂因在日據時代所建，因此，在禮堂最內側設有1座奉安室，用來供奉日本天皇照片，國民政府來台後，將奉安室拆除，並且新築牆面遮掩原空間，這次整修特地將原始奉安室空間恢復，改成校史陳列館。

尋常小學堂隨著校史演進，多次轉變用途，但原始結構依然存在，只是有部分窗戶牆面已經損壞，校方希望全力保存這難得的歷史建築，從2016年起擬具整修計畫，獲得中央及苗栗縣政府同意補助撥款共1100萬元整修，至今年3月完工。

在整修工程中，承包商特別聘請多名國內知名泥作、木作的老匠師來負責整修，其中最具特色的，像是環繞小學堂四周牆面的大型木製窗戶，窗戶是採上下開啟，但窗邊並無卡榫固定，而是採用隱藏式的銅製平衡錘來控制固定窗戶，可以任意上下推至任何位置停住，平衡錘是隱藏在窗檯兩側牆壁內，從外觀根本看不出來，設計之精巧，令人稱讚。

2次大戰末期，日軍資源短缺，將銅製平衡錘等金屬零件全部拆下去煉製武器彈藥，木窗有很長一段時間失去原有隨意開啟的功能，經由曾經參加鹿港龍山寺整修的小木作名師洪順和研究復原整修，完整地回復木窗任意開啟功能。並將原已腐朽的木製窗框，全部依照原始模樣，以檜木修復，宛如當年新蓋好時的模樣。

小學堂周邊粉牆原本就是石灰壁，復原工程請來泥作老匠師蔡德瑞，以石灰混合麻料材質，經過時間置放轉變後，以手工一一塗抹牆面，乾躁後即成潔淨白色，與原始牆面無異。外牆抿石子牆面，也略作修補，但保持部分舊有裂縫，以保存小學堂在時代演變中的存記。

小學堂整修完工，讓竹南國中全體師雀躍不已，校長郭芳江為賦了重生後的尋常小學堂新任務，決定在小學堂舉辦「美學竹南」的學生成果展，讓各界可以在校內最富歷史意義的小學堂中，展示現今學生的學習成果，更別具傳承意義。