海巡署中部分署分署長張忠龍及第三岸巡隊隊長張子誼，8日拜會白沙屯拱天宮主任委員洪文華。（白沙屯安檢所提供／李京昇苗栗傳真）

海巡署中部分署第3岸巡隊與苗栗白沙屯拱天宮異業合作，讓有著「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯媽祖，結合海巡勤務彩繪於白沙屯安檢所牆面，成為另外白沙屯遊憩打卡新地標。

白沙屯安檢所坐落於苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港旁，與白沙屯拱天宮比鄰而居，每日漁民都會前往安檢所報關後出港作業，假日期間，前往白沙屯沙灘遊憩及拱天宮進香的遊客也是駱驛不絕。

為使遊客可以一睹粉紅超跑之風采及瞭解海巡相關勤務，第三岸巡隊與拱天宮洽談合作，結合在地特色與海巡勤務，將白沙屯媽祖徒步進香、海巡勤（任）務、海巡服務專線「118」等，彩繪於白沙屯安檢所牆面，讓進出港漁民及遊憩遊客眼睛為之一亮。

海巡署中部分署分署長張忠龍及第三岸巡隊隊長張子誼，8日拜會白沙屯拱天宮主任委員洪文華，並致贈感謝狀以表感謝之意，希望未來可以在各項事務推動上有更多的合作，讓白沙屯媽祖文化可以發揚，也使民眾更多瞭解海巡。