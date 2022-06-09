新北市金山區磺港漁港今（8）日上午一艘漁船不明原因起火，火勢迅速撲滅，但海巡人員發現該船竟是3月間走私1118公斤K他命毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」的「誌誠168號」漁船，起火原因是機械故障還是人為縱火，相關單位及警方已在調查。

上午9時許磺港漁港內 1艘停靠許久的漁船不明原因起火，新北市消防局獲報後，出動19輛消防車及40名人員趕抵現場搶救，以2水線泡沫搶救，火勢約半小時即撲滅，但整艘船已全毀，現場無人傷亡。

事後海巡人員與轄區警方認出該艘漁船是3月間走私K他命原料遭基隆地檢署查扣的漁船，海巡單位與警方不敢大意，除由消防鑑識人員調查起火原因外，金山警分局也協助調閱港區周邊監視器，清查有無可疑人士進出，目前尚在清查中。

據了解，海巡署偵防分署苗栗查緝隊3月間接獲線報，販毒集團利用「誌誠168號」漁船，在海上交易毒品後從金山磺港闖關上岸。案經報請基隆地檢署檢察官指揮苗栗、基隆查緝隊、第二岸巡隊、基隆海巡隊等單位偵辦，在漁船進港後登檢，果真在船艙內搜出K他命原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」，重達1118公斤。

檢方偵辦後，日前已將船長42歲陳姓男子、台灣籍方姓船員、越南籍斐姓船員及接應的51歲張姓男子依違反毒品危害防制條例起訴。

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