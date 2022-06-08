資深藝人白冰冰臉書日前遭到不明人士留言恐嚇「我要殺死妳」，白冰冰嚇得立即報警，林口警分局獲報成立專案小組，鎖定留言者的IP位址，在五股住處將嫌犯逮捕，並查獲毒品安非他命，但嫌犯辯稱是老婆盜他帳號貼文，訊後仍依恐嚇、毒品等罪移送偵辦。
警方調查，涉案的陳姓男子與妻子同住，兩人都是都是毒品列管人口，5月14日陳男涉嫌在白冰冰的臉書粉絲專頁上留言恐嚇「我要殺死妳」，白冰冰看到留言後，立即向轄區警方報案。
轄區林口警分局獲報後，立即組成專案小組並調閱相關資料，鎖定一陳姓男子涉有重嫌，待相關事證蒐集完備後報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，並於6日持拘票、搜索票至陳嫌於五股住處逮人，當場逮獲陳嫌，並起獲毒品安非他命及吸食器。
陳嫌到案後竟還辯稱該臉書留言非本人所為，警方偵詢後將陳嫌依毒品危害防制條例與刑法恐嚇、妨害名譽等罪移送新北地檢署偵辦，後續將持續追查共犯，釐清案情。
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