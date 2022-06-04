毒品通緝犯坐小黃 裝癲癎想賴帳遭警逮

50歲蘇姓男子因涉及毒品、竊盜、傷害等4案件，遭院檢通緝，日前他搭計程車時突然臨時起意想賴帳，行經昆明街時，在車內抽搐、裝昏迷，運將一度以為客人是確診發病，嚇得向巡邏經過的警方求助，蘇看到警察作勢想逃，最後仍被攔下、逮捕。

萬華警方日前巡邏，行經桂林路、昆明街時，施姓運將示意求助，他向警表示，在民權東路載到1客人，但開到這附近時，對方突然開始不斷抽搐，甚至還閉眼昏迷，他擔心可能是確診者發病，希望警方幫忙。

警方見狀不敢大意，立刻通知消防救護員前來處理，但蘇看到警消大陣仗前來，馬上睜開眼睛，強調「我沒事了」，接著還想趁亂離去。

但因救護車出勤，都必需抄寫當事人資料，蘇見警消盤問，這時開始心虛，閉口不講話，警方見蘇眼神慌亂十分可疑，進一步查詢後，有人認出他是轄區內毒品調驗人口，又發現他身揹4條通緝，於是將他帶回警局，經快篩後發現蘇呈現陰性未確診。

蘇警訊時，坦承自己因為想省車錢，所以才會裝成癲癎，沒想到引來一堆警察，感嘆弄巧成拙，警訊後被解送各院檢歸案。

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