桃園市蘆竹區1間汽車解體場1日下午林姓負責人整理車輛時，在1輛廢棄轎車後車廂發現1具腐爛屍體，警方獲報前往，發現死者是37歲林姓男子，初步清查無他殺嫌疑，死亡約2周，因車輛5月底才從樹林移至蘆竹，將和當地警方合作偵辦。並由檢方、法醫擇日解剖，釐清死因。

據了解，林姓負責人1日整理車輛時，在廢棄轎車後車廂發現1具腐爛屍體，車廂鎖孔還插著生鏽的鑰匙。警方獲報到場，發現屍體已經腐爛，從證件發現死者應是37歲林男，但看不出有外傷，具體死因還需解剖釐清。不過看出不有打鬥痕跡，初步排除他殺。不過研判已經死亡超過2周。

檢警在車內尋獲死者證件，確認這具腐屍為36歲的黃姓男子，但因為黃男失蹤已久，家人始終無法聯繫，曾向警局通報為失蹤人口，據了解，黃男為轄區毒品治安人口。

另該報廢車輛上月底才從新北樹林移至蘆竹，研判案發地點應該是樹林，因蘆竹警方將和當地警方合作偵辦，以釐清死亡原因，以及是否為他殺。