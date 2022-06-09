高雄市甲仙區44歲呂姓男子7日下午出門去巡視自家芒果園，疑似誤觸電網，經父親發現時已經沒有生命跡象，呂父表示，果園防猴電網開關忘記關，兒子可能誤觸電網導致死亡，不過，檢方相驗結果昨天出爐，死因是心肌梗塞，身上無遭電擊痕跡。

旗山分局警方7日晚間接獲110報案表示，指在高雄市甲仙區寶隆里嶺頂巷一帶，44歲呂姓男子 因巡視自家芒果園時疑似誤觸電網，被發現時已經沒有生命跡象。

警方調查，呂姓父子在甲仙區從事種植芒果農務，因甲仙山區一帶有不少猴群會侵入果園影響收成，這對父子為了防止猴群才架設防猴電網，呂男父親表示，兒子7日下午外出後晚上未返家，他前往果園巡視，發現兒子疑似誤觸電網死亡，他也指出，防猴電網開關未關，不過真正的死亡原因，警方仍須報請檢方相驗。

昨天相驗結果出爐，呂姓男子死因是心肌梗塞，身上無遭電擊痕跡，也排除新冠肺炎確診，相驗結果家屬一度不敢置信，一開始都以為是觸電致死，經過檢察官跟法醫耐心解釋後，家屬才慢慢接受相驗結果。