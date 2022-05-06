冥冥中自有天意！台中市55歲姚姓男子，日前深夜在派出所前路口徘徊，氣溫低且衣衫單薄，言語無法溝通，員警翻找失蹤人口系統，姚姓男子果真被家人通報失蹤協尋，為何會一直站在派出所門口？處理的員警說：「冥冥中的天意」姚的胞姊接獲通知趕來帶弟弟返家，紅了眼眶、相當感激。

台中市警第三分局正義派出所指出，警員游騰元當天晚上是擔任戶外的機動派出所勤務，卻注意1名男子一直站在路口，即使號誌變換多次，仍站在路口一動也不動，當天氣溫驟降，男子僅穿著薄外套及短褲，游員主動上前關心，卻發現男子語言障礙無法溝通，身上未帶任何證件可查詢身分。

游騰元為求謹慎，先查詢失蹤人口系統，過濾多筆資料後，認真比對出1筆與男子特徵相符的協尋資料，趕緊聯繫家屬到派出所確認。姚男姊姊說，弟弟是在大里區步行離開，為何會出現在南區的派出所門口感到百思不得其解，也感謝「冥冥中的天意」。

經瞭解，姚姓男子有語言等方面的障礙，與兄姊同住，當天上午姚男和哥哥一同到大里訪友，下午4點其表示要先行離開，卻直到晚上10點多仍未返回南屯區的住家，家屬心急如焚至附近派出所報警協尋，1個小時內就找到弟弟。

警方提醒，民眾對於家中有失智情形或是需要留心照顧者，可於其所穿著的衣物縫繡便於協尋的資訊，也可向市政府社會局申請愛心手鍊配戴，以便走失被尋獲時可迅速聯繫家屬，讓家人早日平安返家。