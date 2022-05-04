警方查扣詐騙集團不法所得及相關證物。（警方提供）

詐騙集團以修圖變造運彩彩券。（警方提供）

新北市刑事警察大隊破獲詐騙集團成立運動彩券賽事分析公司，以修圖軟體變造台灣運彩中獎金額、賠率，在社群媒體刊登廣告宣稱賽事分析準確，誘騙被害人付給每場賽事數千到數萬元賽事分析費，獲利估計達數千萬元，警方逮捕23歲吳姓主嫌及成員共25人，全案依詐欺、偽造文書罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方調查，吳嫌去年10月合法成立娛樂公司並招募成員，以合法掩護非法，使用修圖軟體變造台灣運彩彩券下注金額、賠率、中獎金額等，張貼於社群媒體，營造該公司賽事分析準確假象，使被害人誤信後，付給每賽事數千元至數萬元不等「賽事分析費」，投注後不僅沒中獎，還額外損失一筆賽事分析費。警初步清查已上百人受騙，該集團獲利達數千萬元。

警方蒐證期間，發現該詐騙集團竟大方將公司設在三重區某派出所樓上，誤導被害人認為該公司為正派經營。警方經長達3個月蒐證，上月27日持搜索票、拘票執行拘捕行動，逮捕吳嫌等25人，查扣408萬餘元、手機及平板54台、教戰守則、電腦等證物。

吳嫌否認犯案，辯稱公司從事正當賽事分析，頂多涉及廣告不實，部分成員則坦承竄改彩券內容。偵訊後，全案依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。