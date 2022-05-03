賺6萬多元被關1年半值得嗎？在建築工地搭鷹架的洪姓男子，因缺錢花用加入詐騙集團擔任提款車手後，3度前往台南市夏姓被害人的住處，合計取款215萬8000元，並從中獲得3％報酬6萬4740元，事後被查獲起訴。案經台南地方法院依違反詐欺取財罪判刑1年6月，全案還可上訴。

法官指出，去年3月間洪男加入詐騙集團充當車手後，去年3月15日至3月30日間，詐欺集團機房成員陸續假冒電信局、檢察官、主任檢察官等人員的名義，撥打電話給夏姓被害人，指對方的銀行帳戶被犯罪集團冒用，須依指示提款交付保管，才能保住存款。

夏男信以為真，分別於3月22日、24日、30日依詐騙集團的指示，將提領的款項放在台南市住處的門口，洪男再依指示將錢取走，並於當天將錢放到詐騙集團所指定的地點，由集團派員領取。事後，夏男察覺有異報警將洪男逮獲。

審理時，法官認為，洪男正值青年，卻不思以合法途徑賺取錢財，貿然參與詐騙團擔任收取詐得款項的工作，貪圖不勞而獲，價值觀念顯有偏差，所為除製造金流斷點，還掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，不僅增加檢警查緝的難度，更造成告訴人的財物損失，助長詐欺犯罪盛行，考量他犯後坦承犯行，實際拿取被害人的款項合計215萬8000元，迄今未賠償被害人等情狀，量處其刑。