桃園市平鎮警分局巡邏員警4日凌晨4時許，在平鎮區金華街查獲一起機車竊盜案，因犯嫌行跡鬼祟，且身上散發濃厚汽油味，經警方抽絲剝繭調查，發現他另涉及一宗縱火案及汽車竊盜案，全案訊後，依竊盜罪及公共危險罪嫌移送偵辦。

警方調查，52歲黎姓男子3日晚間10時許，先是在平鎮區南東路竊取一部自小客車後前往新光路，他疑似心情不好，在夜深人靜的巷弄間大聲咆哮，甚至朝道路丟擲汽油瓶，警方獲報後前往處理，但他已不見蹤影，現場也有民眾向警方表示機車遭竊，經調閱監視系統，發現黎男就是竊取機車之人。

平鎮派出所所長姜國襄表示，案發後警方隨即通報線上警網攔截圍捕，4日4時許，巡邏警網在平鎮區金華街發現騎乘贓車的黎姓男子，經上前盤查，員警見黎男滿身散發汽油味，追查後發現黎男就是稍早前涉及公共危險及汽車竊盜案的犯罪嫌疑人，立即將他逮捕。

黎男遭警方逮捕後，警方隨即在黎男身上起出做案工具及空的汽油瓶，雖然黎男脫序行為並未釀成火災，但警方訊後，除將黎男依竊盜、公共危嫌罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦外，並深入偵查黎男縱火動機，以釐清案情。