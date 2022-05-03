從監視器畫面可以看到，女子相當氣憤大聲咆哮，直言業者要求將寵物放在車上行為不對，但業者認為是女子攜帶寵物過來，這種情況也是飼主造成的。（業者提供／吳建輝南投傳真）

南投清境１家民宿業者，在訂房網站明訂禁止攜帶寵物入內，不料前天有民眾明知故犯，竟偷帶寵物進入房間，不料隔天退房被業者發現，女子原先跟業者道歉，沒想到最後竟腦羞怒嗆業者，要他民宿不要開了，生意不要做了，還嗆業者不用做人，讓業者相當傻眼，直呼從業20多年來還是頭一次遇到。

賴姓業者在南投經營民宿超過20年，為了維護民眾使用環境，明訂禁止攜帶寵物進入房間，1日當天竟有入住旅客攜帶寵物打算入住，當下賴姓業者口頭告知，希望她不要將寵物帶進去，以免影響下一個客人，但該房客仍偷偷將寵物帶到房間內，隔天被發現竟口出惡言恐惡業者。

賴姓業者表示，遊客到訪都很歡迎，但寵物進入房間內擔心會影響品質，過去也沒有類似經驗，萬一寵物在床上或房間方便，他們無法處裡，更怕影響後面客人，不過他不聽勸阻，直接偷偷將寵物狗帶進房間，被他發現後一群人攻擊他為什麼要找他麻煩，最後大聲咆哮嗆他直接報警。

業者認為，他開業20多年來曾未發生過類似情形，不懂為什麼這麼用心經營，卻要遭受這種對待，不管是訂房網站，或是當天都有跟房客約定，讓他難以接受，還嗆他民宿不要開了，生意不要做了，更人生攻擊罵說他這種人不用做人。

仁愛分局松崗派出所表示，當天有接獲民宿業者報案，後續若需要傳喚遊客到所說明，也會依法傳喚；縣府觀光處則表示，以該案來講，業者可以提高清潔費等事先公告讓旅客知道相關權利義務，入住前也能收取押金，但若業者真的無法接待，當下其實可以直接拒絕入住，建議旅客轉住可以讓寵物入住的民宿。