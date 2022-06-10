晶圓代工廠力積電(6770)受惠產能滿載及平均售價（ASP）上漲，2022年5月自結合併營收74.01億元，月增1.02％、年增達42.84％，連3月改寫新高。累計前5月合併營收354.36億元，較去年同期233.69億元成長達51.64％，續創同期新高。

力積電先前法說時表示，公司第二、三季稼動率將維持滿載，新台幣貶值有利營收成長、抵銷材料成本上升影響，配合長期合約（LTA）效益顯現，預期第二季營運將持穩首季，下半年毛利率有機會較上半年再提升幾個百分點，對全年營運維持審慎樂觀看法。

力積電總經理謝再居日前股東會時表示，雖然因手機、PC等消費產品銷售下滑，影響面板驅動IC（DDIC）及CMOS影像感測器（CIS）等產品線，但公司透過提高車用、基礎通訊用晶片等需求續強的產品線投片量來因應調節，預期今年營收及獲利成長仍可期。

力積電董事長黃崇仁認為，目前半導體產能實為「兩極化」，且並非擴產造成。雖然市場需求不像先前強勢，但力積電基本上產能滿載到明年沒問題。而銅鑼新廠首期產能均已被客戶包下，現在還要加速興建，事實上到明年底都不用擔心供過於求問題。