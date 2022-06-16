國巨（2327）16日公告，第十五度庫藏股執行完畢，總計砸下21.73億元買回自家股票5,500張，執行率達100％，庫藏股在截止日前提前達陣。

國巨第十五度庫藏股原定自4月27日起至6月26日止，預計買回5,500張，然而景氣震盪，加權指數摜破16,000點，國巨加速買回自家股票，不過，景氣能見度驟降，台股賣壓湧現，國巨400元整數大關得而復失。

根據國巨的公告，第十五度庫藏股累計砸下21.73億元，買回自家股票5,500張，買回平均價位395.08元，實際買回日期為4月27日至6月16日，買回股數占公司已發行股數1.75％。

儘管被動元件標準品受到消費性電子需求疲弱衝擊，拉長庫存調整時間，不過從去年開始，單季獲利一個股本已經成為基本盤，隨著國巨在高階MLCC、鉭質電容等高階產品持續擴產，2022年擴產幅度上看20％，國巨的一般型MLCC營收比重將一路走跌，比重銳減至20％已在咫尺，衝擊將進一步減緩。