疫情重挫內用信心，王品集團今(7)日召開臨時董事會，為激勵士氣並留任優秀人才，決議自6月9日起至8月5日止，以每股90元-165元價格區間，買回1540張庫藏股轉讓同仁，總金額上看2.54億元。王品今日收盤價為120.50元。

疫情讓餐飲業更難找人，王品集團近年積極推動「同仁變股東」，自2013年開始實施「同仁持股信託」，去年更將門檻降低、加碼更多，店長、店主廚不論職級皆可加入，「公司提撥率

」一舉拉高至150％，期望透過具競爭力的薪酬制度，留才同時吸引更多優秀人才加

入王品。

王品今年積極展店，預計招募1700名正職同仁，其中鍋類品牌釋出60名儲備店長、主廚職缺，起薪4萬元起，更有機會一年內調薪1萬元。尤其鍋物品牌推出300名儲備幹部計畫，包含60名儲備店長、主廚職缺，若有餐飲業2年以上、值班幹部管理經驗者，任用起薪4萬元起，通過12個月的培訓考核後，薪資上看5萬元，並於通過考核後一年內，有機會晉升店主管，挑戰月薪6萬元。