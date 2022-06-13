縣長徐耀昌等人表揚模範警察羅國均。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣警察局13日上午在大禮堂舉行「111年警察節慶祝大會」，會中表揚模範警察陳金欉、羅國均及各項績優官警38人，警局幹部也號召同仁挽袖捐血，展現鐵漢柔情。

縣長徐耀昌、夫人蔡麗卿伉儷與各界來賓提前向警察人員賀節，肯定大家為維護社會治安與交通的努力和貢獻，尤其各類重大刑案都能在最短時間內偵破，穩定轄內治安，為鄉親營造優質安全的宜居家園。

慶祝大會會中先播放一支分享地方攜手打拚警政工作成果的短片，立即勾起與會人士珍貴記憶，昔日同甘共苦的點滴頓時湧上心頭。

縣長徐耀昌偕同夫人蔡麗卿向員警獻花致意，並縣府團隊長期對警政工作的支持，另外也準備蛋糕為準壽星暖壽，而壽星也許願希望警察人員執勤出入平安，疫情早日退散，為慶祝大會增添不少溫馨氣氛。

緊接著表揚績優官警，今年獲選模範警察的有警局防治科長陳金欉與大湖分局刑事小隊長羅國均，還有分別獲得績優警勤區、刑事績效優良、績優刑責區、刑事鑑識楷模及績優交通、婦幼、少年警察等，由縣長伉儷與立委徐志榮、陳超明、議長鍾東錦、警察局長陳武康及警友會理事長朱秋龍逐一頒獎並合影留念。

苗栗縣警友會理事長朱秋龍會中致贈20萬元賀節加菜金，慰勞員警辛勞；另有良宜醫療聯合診所總裁傅和田與縣政顧問也是靜廬企業董事長蕭銘任，近期分別頒贈27萬作為添購防疫物資及慰問金，以及挹注1550對抗菌液用於防疫，以確保員警執勤時的健康，縣長徐耀昌一一頒狀表達謝意。

這是縣長徐耀昌第7年出席警局的警察節慶祝大會，影片分享後更讓他感觸良多。徐耀昌強調，唯有照顧好警察同仁才有良好的警政成果，他上任7年多來，推動不少激勵士氣的措施，如超勤津貼維持每月1萬7000元的上限，向中央爭取11億4219萬改建警局，因物價飆漲恐要追加到20億了，還有5470萬的臨時辦公廳舍修繕搬遷費；新建銅鑼、外埔、頭屋、烏眉及南庄分駐派出所，致力改善辦公和休息廳舍；今年企業更挹注200萬破案獎金，即時獎勵破案有功官警。

徐耀昌說，再次感謝警察局每位同仁，不管在治安、交通或為民服務工作，對苗栗這塊土地的付出、所締造的警政成果，大家都有目共睹，不僅獲得縣民高度的支持及肯定，也大幅提升施政滿意度和企業投資設廠意願。另要恭喜獲獎的38位績優官警，均經嚴格遴選脫穎而出，實至名歸。

徐耀昌表示，儘管他任內已先後有7位警察局長異動，但警察局整體表現可圈可點，各項重大刑案均能在最短的時間內迅速偵破，傑出的表現值得縣民肯定與嘉許。嚴峻的疫情當前，他不忘提醒警察同仁注意自身的安全與健康，期許警察局在局長陳武康帶領下，達成治安平穩、交通順暢的目標，給縣民更優質安全又宜居的家園。

此外，警局在慶祝自己專屬節日的同時，也安排捐血活動，由副局長梁仁輝等幹部帶頭，號召員警踴躍挽袖捐血，發揮鐵漢柔情與親民愛民的精神，為社會盡一分心力。