高市經發局1日啟動一條龍專案輔導，呼籲店家把握最後7天申請經濟部餐飲行銷補助。（柯宗緯翻攝）

疫情重創餐飲業，日前經濟部核定36.25億元經費推動餐飲行銷補助方案，每家最高補助10萬元，不過不少業者反映，不知如何申請。對此，高市府經發局對接中央政策，1日啟動輔導專案，由專人協助店家從規畫、申請到最後核銷的一條龍服務，呼籲業者把握時間在本月15日申請截止前提出申請。

經發局指出，中央餐飲行銷補助方案最高補助50％經費，開立統一發票者單一稅籍補助上限10萬元、免用統一發票者上限2萬元，統一採線上申請、核銷。

當初考量部分店家不懂電腦操作，或欠缺行銷方案規劃能力，經發局第一時間即啟動專案輔導方案，提供行銷規畫樣版、代填申請資料與核銷，並媒合點餐平台合作，目前已有超過千家業者諮詢。

經發局強調，這次補助方案不需撰寫計畫書，只要線上填寫優惠方案內容，核銷程序也盡量簡化，開立發票業者僅需另附POS機銷售明細或電子發票的交易明細電子檔，不需依照發票逐筆填報，至於免用統一發票者也僅需在自結營收報表填列折價或投入金額即可，大幅降低申請難度，業者可把握最後期限提出申請。

經發局長廖泰翔提到，此次行銷補助方案諸如店家常見的優惠折抵、滿額折扣、買一送一等皆適用，只要符合資格都可申請補助，業者僅需於6月15日前提出申請、8月31日前執行即可。如有問題歡迎每日上午9時至晚間21時致電07-7933000轉分機322、431、434，假日轉507，或加入LINE：＠672cahly諮詢。

幕府壽司陳執行長指出，以往中央補助方案程序確實較為繁瑣，這次行銷補助案甚至還需委由其它行銷團隊協助，還好經發局適時推出專人輔導專案，主動告知可協助對接服務，在疫情高原期仍透過折扣優惠維持住業績，呼籲餐飲同業可多多運用經發局輔導，把握良機主動申請，一起走出疫情低潮。