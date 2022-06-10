連鎖餐飲集團王品(2727)受兩岸疫情同步升溫影響，2022年5月合併營收「雙降」至近10月低點。不過，集團觀察6月迄今台灣業績已恢復85％、中國大陸恢復80％，將持續推出全新外帶菜色、增加消費者黏著度，並持續展店衝刺成長動能。

王品公布2022年5月自結合併營收11.26億元，月減1.65％、年減14.68％，為近10月低點。其中，台灣事業群7.98億元，雖月減10.87％、降至近10月低點，仍年增13.51％。中國大陸事業群3.28億元，月增達31.44％、自近25月低點回升，仍年減達46.81％。

累計王品前5月自結合併營收69.42億元、年減7.5％。其中，台灣事業群營收51.09億元，仍較去年同期47.87億元成長6.73％、續創同期新高。中國大陸事業群18.33億元，較去年同期75.05億元減少達32.55％。

王品表示，台灣事業群5月雖受疫情干擾，母親節檔期仍有7成來客，配合同步推出外帶套餐順應需求，守住營運基本盤，且去年同期三級警戒禁止餐飲內用，比較基期較低。中國大陸事業群表現有所回升，但仍受上海持續封城、北京禁止餐廳內用衝擊。

因應疫情變化，王品各品牌除了外帶菜色推陳出新、加強行銷力度外，亦響應政府號召推三劑疫苗優惠活動，同時堅持做慈善的優良傳統，與合作多年的兒童福利聯盟、捐血中心，推出愛心T恤義賣、捐血公益活動，盼與弱勢團體共度難關。

即使面臨疫情考驗，王品資優生「肉次方」仍繳出漂亮成績單，台北西門、台中文心崇德店單店營收連6月破千萬。王品分析，因「肉次方」客群較年輕，在打完三劑疫苗後傾向如常生活，營運相較家庭客為主的品牌未受太大影響，人流、業績均持平4月持平。

而鍋物品牌「青花驕」進駐高雄漢神巨蛋商圈、「尬鍋」搶進年輕人聚集的中山商圈，亦挹注王品5月營收。為搶攻高端客商機，「夏慕尼」6月初斥資2000萬重返台北大直一級戰區，「肉次方」7月則將插旗台南，完成北、中、南3店布局。

展望後市，王品觀察，6月迄今台灣業績已恢復85％、中國大陸恢復80％，各品牌將持續研發多樣化、有別於內用餐點的外帶菜色，為消費者創造新鮮感，同時透過「王品瘋美食APP」發揮點數經濟效益，希望藉此增加消費者黏著度。