美國Fed如預期升息3碼，為28年以來首見，台積電開盤即上演風光填息秀，指數開高一度衝漲逾200點、最高站上16209.25點，但在航運股急殺，加上調節賣壓出籠下，台股指演半場好戲，中午過後指數翻黑，一路走跌，不僅失守5日線，更摔下萬六大關，回測周二低點，高低點震幅逾360點，終場收跌160.64點、報在15838.61點、成交量為2723.45億元。

大型權值股今有台積電(2330)的開盤填息秀，早盤一度貢獻指數達70點之多，股價最高達516元，其後漲幅收斂，仍較大盤抗跌、終場收紅。聯電(2303)午後翻黑、收跌逾1%。聯發科(2454)早盤一度站回900元大關，其後也不敵大盤壓力，翻黑下挫逾1%，股價最低觸869元，一口氣回測5日線、月線。鴻海(2317)、大立光(3008)也在午盤後翻黑，其中，大立光跌幅一度逾1.5%，華邦電(2344)午盤紅翻黑，下跌1.5%，呈現弱勢貼息。

航運股為今日賣壓調節重點之一，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)早盤後股價在沉重賣壓調節下，全數出現急殺行情，終場長榮、萬海跌幅逾6.6%，陽明則下跌逾4%。散裝航運部分，台驊投控(2636)重挫逾6%、四維航(5608)跌約5%、慧洋-KY(2637)也收跌4.3%。

央行公布升息前夕，金融股率先表態，中信金(2891)、玉山金(2884)逆勢上漲逾1%，高雄銀(2836)、遠東銀(2845)也分別上漲0.7%、0.4%。

分析師表示，台股熊市的架構不變，上檔套牢賣壓沉重，升息環境下，即使能繳出獲利，但評價已經很難恢復過去，股價若有反彈，高機率都能視為反彈逃命，建議投資人不用積極拉高持股水位，維持一定的現金比重，可關注今下午台灣央行理監會及明日超級股東會。