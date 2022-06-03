海巡專案小組派出偵搜犬協助搜索不法。（海巡署提供／張志康基隆傳真）

正值端午佳節期間，海巡署第二（北基）巡防區指揮部2日實施「端節期間強化勤務作為暨威力掃蕩」，便在深澳漁港查獲一艘載運私菸的漁船，海巡派出偵搜犬登船搜索，當場在密艙中查獲330箱私菸，市價約1155萬元，全案依違反菸酒管理法函送基隆地方檢察署偵辦。

海巡署北基巡防區指揮部2日統合了北部分署第二岸巡隊、偵防分署臺北查緝隊及艦隊分署基隆海巡隊，組成專案小組實施聯合查緝。2日在深澳漁港發現「昇○號」漁船行跡可疑，便派遣查緝員及偵搜犬登船搜索。

經過搜索，登船的查緝員在漁船的密艙中發現大量以防水袋包裝的某牌走私菸品。經清點後共查獲私菸330箱，共16萬5010包，市價粗估約1155萬元。海巡專案小組隨即通知新北市政府財政局菸酒金融科及基隆市政府財政處菸酒管理科到場協助處理。

由於正值疫情期間，海巡專案小組不敢輕忽，查緝過程中，所有登船的海巡查緝員均全程穿著隔離衣等全套防疫裝備，並對查獲的「昇○號」漁船船長及4名印尼籍漁工測量體溫並消毒。後續除依違反菸酒管理法函送臺灣基隆地方檢察署外，訊後也將一干人等，交由新北市政府衛生局進行PCR採檢送驗作業。

海巡北基巡防區指揮部也呼籲民眾，私梟利用不法管道走私菸品，意圖矇混謀利，國人切勿購買來路不明菸品，民眾發現有走私等不法行為時，可撥打「118」免費報案專線，海巡署獲報後將立即派員前往查處。