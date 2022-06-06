海巡署第十巡防區指揮部118服務專線，於5日下午17時29分接獲台東縣消防局轉民眾通報，綠島鄉中寮港外500公尺有6位民眾划SUP立槳疑似體力不支遭浪帶離，無法自行返回岸際，岸巡隊立即整合當地漁船協助救援，成功將陳姓教練等6位民眾救援上船，初步檢視均無明顯外傷。

第十巡防區表示，昨日17時29分接獲台東縣消防局通報，綠島鄉中寮港有6位民眾於海上操作SUP立槳，因風向及洋流帶離岸際約500公尺，且體力耗盡無法自行返回，第一三岸巡隊綠島安檢所立即攜帶遙控式動力救生圈等救援裝備前往現場。

同時立即啟動島上救援整合機制，偕同第十五海巡隊、台東消防大隊綠島分隊、海上救生協會臺東分會、當地漁船「三合滿」及「海鷹2號」，共同前往通報海域救援，續於18時14分，成功將陳姓教練等6位民眾救援上船，初步檢視均無明顯外傷，隨即返回中寮漁港，並由帶團教練確認人員狀況無虞後離開現場。

海巡署第十巡防區指揮部呼籲：民眾從事水上休閒活動時，應穿著救生衣，以及隨時注意身體與天候狀況，以維自身安全；另如發現危難或救生救難等案件，請立即撥打118海巡服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾生命財產安全。